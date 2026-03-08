Размер шрифта
Юрист оценил последнюю позицию Европы по замороженным российским активам

Юрист Петров: Европа признала пределы допустимого в отношении российских активов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе закрыли вопрос об использовании замороженных российских активов в качестве репараций для Украины. Об этом сообщил юрист-международник Владимир Петров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, конфискацию активов пришлось вынужденно отложить из-за слишком высоких рисков. Он пояснил, что замороженные активы другого суверенного государства не могут быть использованы кредиторами как законный денежный ресурс.

«В классической логике международного права у ЕС нет бесспорного титула на одностороннее обращение взыскания на резервы Банка России», — заявил Петров.

Юрист добавил, что Евросоюз не столько отказался от давления на Россию через активы, сколько признал пределы допустимого. По его словам, так называемый репарационный кредит Украине оказался «слишком токсичным для права и финансового рынка».

В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разморозка активов России будет возможна, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. То есть, 16 из 27 государств, в которых проживают более 55% населения Евросоюза.

Раньше, по словам главы ЕК, российские активы могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась бы продлевать решение об их заморозке. Кроме того, для разморозки активов России теперь надо выплатить Украине репарации, добавила фон дер Ляйен.

Ранее в России допустили, что Европа уже потратила замороженные активы.

 
