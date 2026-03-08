Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Болгарии из-за фотографа-любителя закрыли аэропорт

БТА: в Софии приостанавливали работу аэропорта из-за дрона фотографа-любителя
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт в столице Болгарии Софии временно приостанавливал работу после того, как в небе над ним заметили беспилотник. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

По данным агентства, днем 7 марта беспилотник увидели над аэропортом имени Васила Левски в Софии. После этого администрация воздушной гавани активировала меры безопасности и уведомила профильные службы, включая управление воздушного движения Болгарии, МВД и пограничную полицию.

Позже в Министерство внутренних дел Болгарии установили, что дрон запускал фотограф-любитель, который снимал самолеты. Мужчина добровольно передал аппаратуру, дал показания и был отпущен.

Из-за инцидента самолет, следовавший из Кёльн, был перенаправлен в аэропорт Варны, где впоследствии совершил посадку. Воздушное пространство над Софией на короткое время закрывали, однако сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее гражданский квадрокоптер впервые поднялся на вершину горы Эверест.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!