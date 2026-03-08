В Болгарии из-за фотографа-любителя закрыли аэропорт

Международный аэропорт в столице Болгарии Софии временно приостанавливал работу после того, как в небе над ним заметили беспилотник. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

По данным агентства, днем 7 марта беспилотник увидели над аэропортом имени Васила Левски в Софии. После этого администрация воздушной гавани активировала меры безопасности и уведомила профильные службы, включая управление воздушного движения Болгарии, МВД и пограничную полицию.

Позже в Министерство внутренних дел Болгарии установили, что дрон запускал фотограф-любитель, который снимал самолеты. Мужчина добровольно передал аппаратуру, дал показания и был отпущен.

Из-за инцидента самолет, следовавший из Кёльн, был перенаправлен в аэропорт Варны, где впоследствии совершил посадку. Воздушное пространство над Софией на короткое время закрывали, однако сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее гражданский квадрокоптер впервые поднялся на вершину горы Эверест.