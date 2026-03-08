В российском регионе из-за вспышки бешенства началось изъятие скота

В Новосибирской области в личных хозяйствах жителей нескольких районов начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минсельхоз Новосибирской области.

Собеседница агентства сообщила, что производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. По ее словам, гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, что предусмотрено законодательством. Она также подчеркнула, что угрозы для жизни и здоровья людей нет, и попросила сельчан отнестись к ситуации с пониманием и проводить регулярную вакцинацию домашних животных.

В Новосибирской области с начала 2026 года зафиксировано 42 очага бешенства. Карантинные меры введены в пяти районах региона, сообщили в профильном ведомстве. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

Как пояснили в министерстве, резкий рост заболеваемости бешенством и пастереллезом с января связан с большим количеством снега этой зимой. Из-за сложных кормовых условий дикие животные выходят к жилым территориям и могут заражать невакцинированный домашний скот.

В управлении ветеринарии Новосибирской области подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговые сети, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и безопасна для потребителей.

