Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В российском регионе из-за вспышки бешенства началось изъятие скота

В Новосибирской области началось изъятие домашнего скота из-за вспышки бешенства
Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области в личных хозяйствах жителей нескольких районов начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минсельхоз Новосибирской области.

Собеседница агентства сообщила, что производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. По ее словам, гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, что предусмотрено законодательством. Она также подчеркнула, что угрозы для жизни и здоровья людей нет, и попросила сельчан отнестись к ситуации с пониманием и проводить регулярную вакцинацию домашних животных.

В Новосибирской области с начала 2026 года зафиксировано 42 очага бешенства. Карантинные меры введены в пяти районах региона, сообщили в профильном ведомстве. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

Как пояснили в министерстве, резкий рост заболеваемости бешенством и пастереллезом с января связан с большим количеством снега этой зимой. Из-за сложных кормовых условий дикие животные выходят к жилым территориям и могут заражать невакцинированный домашний скот.

В управлении ветеринарии Новосибирской области подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговые сети, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и безопасна для потребителей.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!