Зеленский пожаловался на ЕС

Зеленский раскритиковал ЕС за блокировку помощи на €90 млрд и отсутствие санкций
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и по выделению финансовой помощи Украине. Фрагмент его видеообращения опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что до сих пор нет продвижения по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. По его словам, также отсутствует движение по пакету помощи Украине на €90 млрд, хотя в Европе признают, что эти средства для страны жизненно важны.

Он также отметил, что этот пакет помощи по-прежнему заблокирован.

В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». После этого Венгрия 18 февраля остановила поставки дизельного топлива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита Евросоюза на €90 млрд до возобновления прокачки нефти из России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение стало ответом на шантаж со стороны Киева. По его словам, украинские власти по политическим причинам не возобновляют транзит российского топлива по «Дружбе», пытаясь спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на выборы в апреле.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал «прорвать блокаду» Украины с транзитом нефти по «Дружбе».

 
