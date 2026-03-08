В Финляндии заявили о тайной подготовке закона о транзите ядерного оружия

Власти Финляндии тайно готовили закон о транзите ядерного оружия через территорию страны. Об этом заявила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела, передает сайт фракции.

«Недопустимо, что законодательная подготовка велась в тайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — сказала глава партии.

Коскела добавила, что обычно основная информация о законопроектах общедоступна. При этом, по ее словам, на этапе подготовки инициативы должны проходить консультации с парламентариями.

5 марта телерадиокомпания Yle сообщила, что правительство Финляндии обсуждает возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны. Действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности.

6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что Хельсинки разрешат ввоз ядерного оружия на территорию страны. По словам главы ведомства, государство «готово к реакции со стороны России».

Ранее финский политик предостерег Хельсинки от размещения ядерного оружия.