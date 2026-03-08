«Питтсбург» без Малкина проиграл по буллитам «Филадельфии» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч состоялся в ночь на 8 марта на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3 и в серии буллитов «Флайерз» отыгрались.

В составе победителей голами отметились Алекс Бамп, Оуэн Типпетт и Денвер Барки. В активе Тревора Зеграса ассист и победный буллит. Российские нападающие Матвей Мичков и Никита Гребенкин оформили результативные передачи.

Авторами голов в составе «Питтсбурга» стали Эрик Карлссон, Рикард Ракелль (1+1) и Томми Новак. Российский нападающий Егор Чинахов смог оформить две голевые передачи, а в послематчевой серии буллитов реализовать свою попытку не сумел.

«Питтсбург» играл без Евгения Малкина, который отбывает пятиматчевую дисквалификацию за удар клюшкой в лицо Расмусу Далину в предыдущей игре с «Баффало».

Ранее передача Артемия Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль».