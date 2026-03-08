Размер шрифта
В США заявили об иранской операции «Безумец»

NYT: Иран разработал операцию «Безумец» против США и Израиля
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля. Об этом сообщило американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, план был разработан после 12-дневной войны, когда власти республики начали осознавать неизбежность нового столкновения. Источники уточнили, что цель операции заключается в том, чтобы сделать конфликт чрезвычайно дорогостоящим не только для Израиля и США, но и для арабских стран.

Из материала следует, что на первом этапе операции планировалось удары по Израилю, на втором — атаки на военные базы США в арабских странах. На третьем этапе Иран намеревался осуществлять удары по по гражданским объектам, включая аэропорты, отели и посольства. NYT пишет, что Иран уже приступил к исполнению плана.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на Вашингтоне. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

Ранее Иран заявил о «больших потерях» среди американских военных.

 
