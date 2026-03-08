Размер шрифта
Иран подтвердил удар дроном по небоскребу в Дубае

КСИР сообщил об атаке дрона на небоскреб 23 Marina в Дубае
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Иран официально подтвердил удар беспилотника по отелю Marina в туристическом районе Дубая. В здании находились американские военные. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении КСИР говорится, что в ходе операции также были поражены военные цели в Хайфе на севере Израиля. Для этого, как уточняется, применялась твердотопливная ракета «Хейбар Шекан».

Кроме того, в сообщении отмечается, что военно-морские силы КСИР нанесли удары по объектам поддержки американских военных в порту Салман.

Накануне иранский беспилотник врезался в небоскреб 23 Marina в Дубае. Здание насчитывает 90 этажей. По предварительным данным, на одном из уровней могли находиться сотрудники ЦРУ.

Сообщается также, что обломки упали на мост Дубай-Хиллс, из-за чего загорелся автомобиль. Официальной информации о последствиях инцидента и возможных пострадавших пока нет.

До этого международный аэропорт Дубая временно приостановил работу из соображений безопасности на неопределенный срок в связи с активизацией систем противовоздушной обороны. Утром в городе раздались два взрыва. Вскоре после этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», вызванном падением обломков сбитых беспилотников, последствия которого были быстро устранены.

Ранее Иран пообещал прекратить удары по соседним государствам, но через несколько часов нарушил обещание.

 
