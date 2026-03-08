Размер шрифта
Стал известен победитель Гран-при Австралии «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
Mark Peterson/Reuters

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем стартового этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австралии на трассе в Мельбурне.

Рассел стартовал с поул-позиции и завоевал шестую победу в карьере. Вторым к финишу пришел его напарник по команде итальянец Кими Антонелли с отставанием 2,974 секунды. Третье место занял монегаск Шарль Леклер на «Феррари» (+15,519).

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, начав гонку с 20-го места, стал шестым, а действующий обладатель титула Ландо Норрис финишировал пятым.

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри попал в аварию на установочном круге перед стартом гонки и досрочно завершил выступление. Также из-за технических проблем не смог стартовать немец Нико Хюлькенберг из «Ауди».

Следующий этап пройдет в Шанхае с 13 по 15 марта.

Джордж Расселл — шестикратный победитель Гран-при. В 2018 году стал чемпионом «Формулы-2» в дебютный сезон. С 2022 года в Mercedes, где одержал первую победу в карьере. Всего он 24 раза поднимался на подиум.

Ранее Макс Ферстаппен разбил болид на первом Гран-при.

 
