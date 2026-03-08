Собака напала на восьмилетнего мальчика в Красноярске

Мальчик пострадал во время нападения собак в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на Свердловской улице. По данным Telegram-канала, восьмилетний ребенок шел по улице и, когда он уже почти был дома, его укусили бездомные собаки.

Так как на школьнике была плотная одежда, серьезных травм он не получил.

Как рассказали местные жители, стая безнадзорных собак растет из-за того, что один человек постоянно подкармливает их. Животные гуляют по территории в ожидании того, что им дадут еду. Сейчас этого человека ищут местные.

«Они дежурят у домов, чтобы дождаться благодетеля, и вместе с тем кидаются на прохожих», – сообщается в публикации.

До этого в Якутии на 53-летнего мужчину напала стая собак. Позже его обнаружили с рваными ранами, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. В рамках дела проверят действия ответственных за отлов чиновников.

