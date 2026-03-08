Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Собака напала на восьмилетнего мальчика в Красноярске

Mash: в Красноярске бездомные собаки напали на ребенка
twinlynx/Shutterstock/FOTODOM

Мальчик пострадал во время нападения собак в Красноярске. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на Свердловской улице. По данным Telegram-канала, восьмилетний ребенок шел по улице и, когда он уже почти был дома, его укусили бездомные собаки.
Так как на школьнике была плотная одежда, серьезных травм он не получил.

Как рассказали местные жители, стая безнадзорных собак растет из-за того, что один человек постоянно подкармливает их. Животные гуляют по территории в ожидании того, что им дадут еду. Сейчас этого человека ищут местные.

«Они дежурят у домов, чтобы дождаться благодетеля, и вместе с тем кидаются на прохожих», – сообщается в публикации.

До этого в Якутии на 53-летнего мужчину напала стая собак. Позже его обнаружили с рваными ранами, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. В рамках дела проверят действия ответственных за отлов чиновников.

Ранее видео из TikTok с брошенной собакой растрогало весь интернет.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!