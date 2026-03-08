Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Британии опасаются ударов России после публикации «сверхсекретного» видео с Украины

Daily Mail: ВС РФ могут ударить по сверхсекретному объекту Британии на Украине
Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press/Keystone Press Agency

Россия может нанести удар по сверхсекретной военной базе Великобритании на Украине после публикации видео с ее координатами. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

«Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников», — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что Вооруженные силы (ВС) России могут использовать видеозапись, опубликованную министерством обороны Великобритании в соцсети Х, для обнаружения объекта и его уничтожения. Журналисты обратили внимание, что ролик набрал сотни тысяч просмотров, прежде чем военное ведомство его удалило.

До этого министерство обороны Великобритании впервые сообщило, что на Украине есть четыре цеха по ремонту военной техники под управлением британцев и планируется открыть пятый. По данным газеты The Guardian, размещение этих объектов на Украине гарантирует, что бронетехника и оборудование будут быстро ремонтироваться и еще быстрее возвращаться украинским военнослужащим для дальнейшего использования. В этих цехах, в частности, ремонтируются британские бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.

Ранее Песков заявил об «отказе системы торможения» у стран Европы.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!