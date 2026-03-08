В Британии опасаются ударов России после публикации «сверхсекретного» видео с Украины

Россия может нанести удар по сверхсекретной военной базе Великобритании на Украине после публикации видео с ее координатами. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

«Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников», — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что Вооруженные силы (ВС) России могут использовать видеозапись, опубликованную министерством обороны Великобритании в соцсети Х, для обнаружения объекта и его уничтожения. Журналисты обратили внимание, что ролик набрал сотни тысяч просмотров, прежде чем военное ведомство его удалило.

До этого министерство обороны Великобритании впервые сообщило, что на Украине есть четыре цеха по ремонту военной техники под управлением британцев и планируется открыть пятый. По данным газеты The Guardian, размещение этих объектов на Украине гарантирует, что бронетехника и оборудование будут быстро ремонтироваться и еще быстрее возвращаться украинским военнослужащим для дальнейшего использования. В этих цехах, в частности, ремонтируются британские бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.

Ранее Песков заявил об «отказе системы торможения» у стран Европы.