Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Израиль нанес удар по отелю в центре Бейрута

Reuters: отель в центре Бейрута подвергся атаке
Thaier Al-Sudani/Reuters

Израиль нанес удар по зданию отеля Ramada в центре Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. В израильской армии заявили, что целью атаки были командиры иранского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

По данным ведомства, удар пришелся по номеру в здании гостиницы в районе Рауше. В результате атаки пострадали не менее 10 человек. Израильские военные утверждают, что целью были ключевые представители подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

3 марта израильские военнослужащие нанесли удары по более чем 160 военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

Ранее в Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!