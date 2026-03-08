Израиль нанес удар по отелю в центре Бейрута

Израиль нанес удар по зданию отеля Ramada в центре Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. В израильской армии заявили, что целью атаки были командиры иранского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

По данным ведомства, удар пришелся по номеру в здании гостиницы в районе Рауше. В результате атаки пострадали не менее 10 человек. Израильские военные утверждают, что целью были ключевые представители подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

3 марта израильские военнослужащие нанесли удары по более чем 160 военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

Ранее в Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения.