В Бахрейне во время иранской атаки пострадали не менее трех человек

Не менее трех человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана на Бахрейн. Об этом в социальной сети X сообщило министерство внутренних дел (МВД) королевства.

«Также был нанесен материальный ущерб зданию университета в районе [города] Мухаррак после падения обломков ракеты», — отмечается в заявлении.

В ведомстве не уточнили, здание какого именно вуза получило повреждения.

Ночью с 7 на 8 марта Вооруженные силы Ирана выпустили ракеты по странам Персидского залива. Атаке предшествовало обещание президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана больше не нападать на соседние государства. Как пишет Associated Press, это показывает ограниченность полномочий иранского президента. Одной из целей атаки стал Дубай, где после прилета загорелся небоскреб 23-Marina. Более того, один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Иран стал наносить удары по ближневосточным странам после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Исламской Республики. Тегеран выпускал ракеты и дроны по американским авиабазам, расположенным в этих государствах.

Ранее в Иране заявили о больших потерях среди американских военных при ударе по Бахрейну.