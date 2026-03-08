СМИ увидели сигналы к долгосрочному конфликту в Иране

Устойчивость Ирана в конфликте с США и Израилем повышает шансы на то, что события обернутся затяжной войной. Об этом пишет Asia Times (AT).

«Президент США Дональд Трамп нацелился на Иран, ожидая короткой, но решительной военной операции, напоминающей недавние рейды США на Венесуэлу. Однако спустя семь дней после начала «Операции Эпическая Ярость» интенсивность конфликта, его географический размах, человеческие потери и экономические последствия выявили грубую стратегическую ошибку», — говорится в тексте.

По мнению автора, события на Ближнем Востоке теперь угрожают мировым энергетическим рынкам, региональной стабильности и долгосрочному геополитическому балансу.

По оценке AT, ответ Ирана «превзошел все ожидания». Тегеран не рухнул и не раскололся, развернув широкомасштабную ответную кампанию, используя баллистические ракеты, БПЛА, а также прокси-силы по всему Ближнему Востоку. Кроме того, «быстрое обезглавливание» руководства также не оправдалось. Способность Тегерана выдерживать удары, одновременно проводя контратаки, отражает устойчивую и децентрализованную архитектуру безопасности, говорится в тексте.

«Эти события указывают на то, что конфликт не затихает, а перерастает в затяжной, многогранный кризис. Далеко не короткая и решающая кампания, война США и Израиля против Ирана вызвала каскадные последствия: эскалацию, серьезные сбои на энергетическом рынке, экономическую нестабильность и углубление геополитических противоречий», — констатирует Asia Times.

