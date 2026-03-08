Россиянам назвали причины отказа банков в кредитных каникулах

Банки могут отказать заемщикам в предоставлении кредитных каникул по нескольким причинам, в том числе из-за слишком большой суммы долга или плохой кредитной истории. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, отказ возможен, если заемщик не соответствует требованиям закона. Это может происходить, когда сумма кредита превышает установленный лимит, снижение дохода не достигает необходимого процента, заявление подано с нарушением сроков или человек уже пользовался кредитными каникулами по этому займу. Еще одной причиной может стать предоставление недостоверной информации или отсутствие документов, подтверждающих право на льготу.

Эксперт пояснила, что лимиты по сумме кредита зависят от категории заемщика. Для граждан, чьи доходы снизились более чем на 30%, максимальный размер автокредита составляет до 1,6 млн рублей, потребительского займа — до 450 тыс. рублей, а по кредитным картам — до 150 тыс. рублей.

Для самозанятых лимит установлен на уровне до 10 млн рублей, для микропредприятий — до 60 млн рублей, для малых компаний — до 400 млн рублей, для средних предприятий — до 1 млрд рублей. Льготный период по каждому кредиту может длиться до шести месяцев, а воспользоваться им разрешается один раз в пять лет. Для участников СВО лимиты не устанавливаются.

Белянчикова также отметила, что многие банки предлагают собственные программы реструктуризации или отсрочки платежей, которые часто называют кредитными каникулами. Условия таких программ банки определяют самостоятельно.

По ее словам, в таких случаях причиной отказа может стать плохая кредитная история, длительная текущая просрочка или, в некоторых ситуациях, отсутствие залога.

Эксперт добавила, что если банк считает, что заемщик не сможет возобновить выплаты даже после окончания каникул, ему могут отказать. Она пояснила, что при отказе можно обратиться в Банк России или в Роспотребнадзор. Также, по ее словам, заемщик вправе подать иск в суд, однако этот путь занимает больше времени.

Ранее отказ в ипотеке объясняли наличием открытых кредитных карт, влияющих на показатель долговой нагрузки.