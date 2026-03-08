Размер шрифта
Над Россией уничтожено 72 украинских беспилотника. Военная операция, день 1474-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1474-й день
Новая массированная атака ВСУ на Россию: в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 72 дрона ВСУ. По 20 БПЛА были сбиты в Астраханской области и Крыму, 14 — в Ростовской, восемь — в Белгородской. Еще четыре дрона перехватили в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — в Волгоградской и один – над акваторией Азовского моря. ВС РФ наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:01

Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности получить 90 миллиардов евро от ЕС, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

8:43

Прекращение поставок вооружений Украине со стороны США пугает европейских лидеров так, что они просто не знают, куда бежать, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

8:32

ВСУ ночью ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области, есть убитые и раненые — не менее десяти человек пострадали, сообщил губернатор Балицкий.

8:26

8:15

🔴Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских БПЛА самолетного типа

▫️ 20 БПЛА – над территорией Астраханской области,
▫️ 20 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▫️ 14 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▫️ 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▫️ 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
▫️ 3 БПЛА – над территорией Курской области,
▫️ 2 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Сегодня 1474-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
