Над Россией уничтожено 72 украинских беспилотника. Военная операция, день 1474-й

Новая массированная атака ВСУ на Россию: в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 72 дрона ВСУ. По 20 БПЛА были сбиты в Астраханской области и Крыму, 14 — в Ростовской, восемь — в Белгородской. Еще четыре дрона перехватили в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — в Волгоградской и один – над акваторией Азовского моря. ВС РФ наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.