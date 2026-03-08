Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности получить 90 миллиардов евро от ЕС, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Прекращение поставок вооружений Украине со стороны США пугает европейских лидеров так, что они просто не знают, куда бежать, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
ВСУ ночью ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области, есть убитые и раненые — не менее десяти человек пострадали, сообщил губернатор Балицкий.
🔴Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских БПЛА самолетного типа
▫️ 20 БПЛА – над территорией Астраханской области,
▫️ 20 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▫️ 14 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▫️ 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▫️ 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
▫️ 3 БПЛА – над территорией Курской области,
▫️ 2 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
