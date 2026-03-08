Размер шрифта
Губернатор Курской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбито 33 беспилотника
Система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки над Курской областью перехватила 33 украинских беспилотника. Это следует из сводки, которую губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале.

Кроме того, он уточнил, что 46 раз противник применил артиллерию по населенным пунктам Курской области.

«13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — написал он.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 72 дрона ВСУ. По 20 БПЛА были сбиты в Астраханской области и Крыму, 14 — в Ростовской, восемь — в Белгородской. Еще четыре дрона перехватили в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — в Волгоградской и один — над акваторией Азовского моря.

5 марта ВСУ с помощью дрона атаковали торговый центр (ТЦ) в Курской области. Удару подверглось здание в слободе Белой, расположенной в Беловском районе.

Ранее в Курскую область вернулись три жителя, попавшие в украинский плен.

 
