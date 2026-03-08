Размер шрифта
Армия

КСИР атаковал военную базу США в Кувейте

КСИР сообщил о ракетной атаке по военной базе США в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) заявил о ракетной атаке по скоплению американских военных на базе США в Кувейте Арифджан. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

О возможном материальном ущербе или пострадавших в результате налета информация не приводится.

3 марта КСИР агентство Fars сооибщило, что Иран запустил новую серию беспилотников по базе США в Кувейте в рамках 13-го этапа операции «Правдивое обещание — 4».

2 марта иранские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом. Отмечается, что речь идет о самолете F-15. Пилот успел катапультироваться. На видео сняли момент, как он спускается на землю на парашюте.

В тот же день Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Кувейт в рамках «дружественного огня» сбил три американских истребителя, выполнявших задачи в рамках военной операции США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана. Самолеты F-15E Strike Eagle были сбиты по ошибке системой противовоздушной обороны Кувейта.

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.

 
