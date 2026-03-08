Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда мелодрамы про СВО вспомнила, как два раза оставалась на улице после расставания

Актриса Ника Здорик заявила, что два раза оставалась на улице после расставания
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Ника Здорик призналась, что два раза переживала тяжелое расставание. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Здорик, два раза она настолько «растворялась» в отношениях, что оставалась без всего.

«Я два раза так оставалась на улице, и мне было тяжело, потому что я никогда не останусь в отношениях ради каких-то благ. Я уйду вникуда, уйду на улицу, уйду без денег, без работы, но для меня очень важно, чтобы я любила», — поделилась артистка.

Здорик состояла в отношениях с певцом Стасом Пьехой, который на 21 год старше нее. Пара встречалась год. После расставания актриса заявила, что в треке певца «До утра» «многое всплыло» об их отношениях. Здорик нашла подтверждение своих догадок об изменах экс-возлюбленного и рассказала об этом в соцсетях. После романа с Пьехой звезда перестала афишировать личную жизнь. Знаменитость объясняла, что не готова делиться с публикой таким контентом и получить негативные комментарии от хейтеров.

В январе 2026-го Здорик сообщила, что разорвала помолвку с возлюбленным. Личность бывшего жениха неизвестна.

Здорик известна по роли Кати Орловой в сериале «Ландыши». Проект рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбляется в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

Ранее актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!