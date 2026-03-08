Звезда мелодрамы про СВО вспомнила, как два раза оставалась на улице после расставания

Актриса Ника Здорик заявила, что два раза оставалась на улице после расставания

Актриса Ника Здорик призналась, что два раза переживала тяжелое расставание. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Здорик, два раза она настолько «растворялась» в отношениях, что оставалась без всего.

«Я два раза так оставалась на улице, и мне было тяжело, потому что я никогда не останусь в отношениях ради каких-то благ. Я уйду вникуда, уйду на улицу, уйду без денег, без работы, но для меня очень важно, чтобы я любила», — поделилась артистка.

Здорик состояла в отношениях с певцом Стасом Пьехой, который на 21 год старше нее. Пара встречалась год. После расставания актриса заявила, что в треке певца «До утра» «многое всплыло» об их отношениях. Здорик нашла подтверждение своих догадок об изменах экс-возлюбленного и рассказала об этом в соцсетях. После романа с Пьехой звезда перестала афишировать личную жизнь. Знаменитость объясняла, что не готова делиться с публикой таким контентом и получить негативные комментарии от хейтеров.

В январе 2026-го Здорик сообщила, что разорвала помолвку с возлюбленным. Личность бывшего жениха неизвестна.

Здорик известна по роли Кати Орловой в сериале «Ландыши». Проект рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбляется в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

Ранее актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО.