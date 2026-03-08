Политик Мема: Финляндия пострадает от разрыва с Россией на фоне войны в Иране

Финляндия понесет убытки из-за разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса, связанного с войной в Иране. С таким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия от этого пострадает, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой», — написал Мема.

По его словам, в Хельсинки не готовы к ухудшению ситуации в энергетике из-за происходящего на Ближнем Востоке.

До этого американский министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти. В частности, достигнутое прежде соглашение между Индией и США о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из РФ, не опасаясь карательных мер.

По данным СМИ, ослабления коснутся лишь тех поставок, «которые уже в пути». При этом отмена санкций против «некоторых российских компаний» все же возможна. Причиной изменения позиции США стал энергетический кризис из-за войны в Иране.

