Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Финляндии забили тревогу из-за разрыва отношений с Россией на фоне энергокризиса

Политик Мема: Финляндия пострадает от разрыва с Россией на фоне войны в Иране
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Финляндия понесет убытки из-за разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса, связанного с войной в Иране. С таким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия от этого пострадает, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой», — написал Мема.

По его словам, в Хельсинки не готовы к ухудшению ситуации в энергетике из-за происходящего на Ближнем Востоке.

До этого американский министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти. В частности, достигнутое прежде соглашение между Индией и США о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из РФ, не опасаясь карательных мер.

По данным СМИ, ослабления коснутся лишь тех поставок, «которые уже в пути». При этом отмена санкций против «некоторых российских компаний» все же возможна. Причиной изменения позиции США стал энергетический кризис из-за войны в Иране.

Ранее во Франции призвали к радикальным мерам в отношении России.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!