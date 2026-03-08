Уиткофф рассказал, обсуждал ли с РФ передачу разведданных Ирану

Уиткофф заявил, что просил РФ не делиться разведданными с Ираном

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил журналистам, что попросил власти РФ не делиться разведывательными данными с Ираном. Его слова передает ТАСС.

Один из корреспондентов, находящихся на борту самолета главы государства, поинтересовался у Уиткоффа, обращался ли он к представителям Москвы с просьбой «не передавать информацию о целях и другую помощь» Тегерану.

«Я это решительно заявил», — ответил американский чиновник.

Также он выразил надежду, что РФ на самом деле не передает Ирану разведданные.

6 марта газета The Washington Post написала, что Москва якобы делится с Тегераном информацией о местонахождении американских военных. По данным издания, Исламская Республика использует эти сведения при выборе целей для нанесения ударов.

Когда журналисты попросили американского лидера прокомментировать статью о том, что РФ якобы предоставляет разведывательные данные Ирану, он назвал вопрос «глупым для данного момента». Как сказал хозяин Белого дома, это простая проблема по сравнению с тем, чем Вашингтон занимается сейчас.

Ранее в Иране рассказали, чего ожидают от РФ на фоне конфликта с США и Израилем.