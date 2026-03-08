Размер шрифта
Андреева одержала 100-ю победу в карьере

Теннисистка Мирра Андреева одержала 100-ю победу в карьере
Andrew Couldridge/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала 100-ю победу на турнирах WTA за карьеру после выигрыша во втором круге «Мастерса» в США.

Андреева достигла этой отметки в возрасте 18 лет, став самой молодой теннисисткой с таким достижением после Коук Гауфф в 2023 году. 72 из своих первых 100 побед она одержала на турнирах Большого шлема (31) или соревнованиях категории WTA 1000 (41). В активе россиянки 100 побед при 45 поражениях на уровне WTA.

Встреча с аргентинкой Соланой Сьерру во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе продолжалась 52 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:0. Андреева выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В третьем круге ее соперницей станет чешка Катержина Синякова, занимающая 42-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне Андреева выиграла турнир в Аделаиде и дошла до четвертьфинала в Дубае, где уступила Аманде Анисимовой.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA.

 
