Общество

Правоохранители раскрыли предварительную версию о пропаже детей в Подмосковье

Пропавшие в Звенигороде дети могли уйти под воду на реке
Нина Зотина/РИА Новости

Пропавшие в Московской области дети, наиболее вероятно, под водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, несовершеннолетние могли уйти под воду реки, находящейся неподалеку. Такая версия является предварительной.

Как рассказали представители «ЛизаАлерт», школьники часто гуляли на берегу.

«Добровольцы обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей», – сообщается в публикации.

Сейчас в поисках участвуют почти 300 человек. Добровольцы продолжают работу.

Двое 12-летних мальчиков и одна 13-летняя девочка пропали в Звенигороде Одинцовского городского округа. Они отправились на прогулку и не вернулись домой.

Когда о пропаже стало известно, на поиски вышли десятки неравнодушных местных жителей. Где сейчас находятся школьники, неизвестно.

Ранее вездеход с двумя людьми пропал на Чукотке.

 
