В Томске таксист навязчиво просил у школьницы номер телефона и стал фигурантом дела

В Томске таксиста подозревают в приставаниях к несовершеннолетней

В Томске приставания к несовершеннолетней девушке закончились для таксиста уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем сотрудники ведомства узнали после того, как информация об этом появилась в социальных сетях.

«Сообщается, что водитель навязчиво выспрашивал у несовершеннолетней девушки номер мобильного телефона», – рассказали в СК.

Другие подробности о произошедшем не уточняются. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Испании таксист напал на пассажира из другой страны. Во время поездки ирландец отрыгнул, после чего водитель потребовал, чтобы турист покинул салон.

После этого между таксистом и отдыхающим возник конфликт, во время которого первый ударил второго, и путешественник ударился головой о бордюр.

В результате ирландец получил серьезные травмы головы. Водителя задержали.

Ранее на Урале таксист расправился с женщиной и, надев ей собачью цепь на шею, бросил в воду.