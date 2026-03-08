Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Кучеров достиг отметки 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в сезоне НХЛ
John E. Sokolowski/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь с 7 на 8 марта на льду «Скоушабэнк-Арены» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи, достигнув отметки в 100 очков в текущем сезоне. На его счету теперь 32 гола и 68 голевых передач.

Кучеров стал третьим игроком лиги, кому покорилась эта отметка. Впереди него в бомбардирской гонке идут Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (106 очков) и Натан Маккиннон из «Колорадо» (103 очка). Для Кучерова это четвертый сезон подряд и шестой в карьере, когда он преодолевает рубеж в 100 очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29, пропустив две шайбы. В составе «Торонто» голами отметились Матиас Маччелли и Николас Робертсон.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Кучеров оформил 700-ю голевую передачу в НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!