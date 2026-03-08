Кучеров достиг отметки 100 очков в текущем сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь с 7 на 8 марта на льду «Скоушабэнк-Арены» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи, достигнув отметки в 100 очков в текущем сезоне. На его счету теперь 32 гола и 68 голевых передач.

Кучеров стал третьим игроком лиги, кому покорилась эта отметка. Впереди него в бомбардирской гонке идут Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (106 очков) и Натан Маккиннон из «Колорадо» (103 очка). Для Кучерова это четвертый сезон подряд и шестой в карьере, когда он преодолевает рубеж в 100 очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29, пропустив две шайбы. В составе «Торонто» голами отметились Матиас Маччелли и Николас Робертсон.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Кучеров оформил 700-ю голевую передачу в НХЛ.