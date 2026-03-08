Размер шрифта
UFC объявил главный бой турнира в Белом доме

UFC объявил поединки, которые пройдут в Белом доме
Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стал официально известен главный бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт на турнире 326.

Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

29-летний Топурия, имеющий рекорд 17-0, завоевал полноценный титул в июне 2025 года, нокаутировав бразильца Чарльза Оливейру. Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

В январе 2026 года Гэтжи единогласным решением судей победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным чемпионом, заработав право на объединительный бой.

Турнир Freedom 250, приуроченный к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости США, состоится на лужайке перед Белым домом 14 июня. В соглавном бою также встретятся Алекс Перейра и Сирил Ган, которые оспорят временный титул в тяжелом весе.

Ранее чемпион UFC Петр Ян заявил, что готов подраться на турнире в Белом доме.

 
