В Армении за сутки выявили 69 случаев заболевания коронавирусом
За минувшие 24 часа в Армении было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на армянский единый информационный центр.
Всего в стране зарегистрировано 1 746 случаев заболевания COVID-19.
В общем от коронавируса в стране умерли 28 человек. При этом число выздоровевших составляет 833.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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