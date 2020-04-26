В Армении за сутки выявили 69 случаев заболевания коронавирусом

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За минувшие 24 часа в Армении было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на армянский единый информационный центр.

Всего в стране зарегистрировано 1 746 случаев заболевания COVID-19.

В общем от коронавируса в стране умерли 28 человек. При этом число выздоровевших составляет 833.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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