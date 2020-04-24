Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
В Кремле считают, что вопрос о продлении режима самоизоляции в России из-за коронавируса нужно принимать позже, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, есть еще одна неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Также он напомнил, что на протяжении следующих семи дней россияне должны соблюдать требования введенного режима.
«Подождите, еще есть время <...> Неделя еще впереди есть», — отметил помощник Путина.
Согласно последним данным, в России инфицированы более 68,6 тыс. человек, выздоровели — 5568, умерли — 615. За последние сутки в России выявили 5849 случаев заражения коронавирусом.
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