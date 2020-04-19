Глава Минздрава считает необходимым поддержать ВОЗ в борьбе с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости поддержки усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данный момент необходимо поддержать усилия ВОЗ, а также задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями.

Кроме того, министр считает необходимым решить глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукции, в том числе сближение регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции.

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