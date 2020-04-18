Число COVID-инфицированных в мире превысило 2,3 млн

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Число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 2,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала worldometrics.

Общее число инфицированных составило 2 320 723 пациента.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции числятся 159 475 человек по всему миру.

Также от заболевания излечились 594 536 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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