Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

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Синоптик предупредил жителей Москвы о том, что на следующей неделе ожидается температура ниже нормы. Об этом сообщает RT.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на будущей неделе жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Он уточнил, что погода в целом будет ниже нормы на 2°С — 4°С. По словам синоптика, днем воздух будет прогреваться примерно до +5°С — +9°С.

«Только к четвергу, за счет того, что будет солнышко, днем +8...+12 °С за счет прогрева солнцем», — добавил Цыганков.

Ночью температура воздуха составит около нуля градусов.

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