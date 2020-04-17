Зеленский предсказал заражение COVID-19 до 10% украинцев в случае толп на Пасху

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что до 10% украинцев могут заразиться коронавирусом, если на Пасху образуются толпы, пишет »Укринформ».

«Мы видим одно: если будет большое скопление, волна может появиться именно после Пасхи. И мы можем получить страшную статистику: от 2 до 10% заболевших от всего украинского населения», — сказал Зеленский.

Президент призвал граждан отмечать Пасху дома. Он также подчеркнул, что сейчас коронавирус на Украине неплохо контролируется.

На Украине коронавирусом заразились 4 662, скончались 125 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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