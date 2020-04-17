В Нью-Йорке за сутки от коронавируса умерли 630 человек
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В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 630 человек, пишет CNN со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
«Количество смертей, к сожалению, не снижается — 630», - сказал Куомо.
Всего в штате коронавирусом заразились 226 тысяч, скончались около 17 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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