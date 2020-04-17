Россиян оштрафовали за несоблюдение введенных в Москве мер на 54 млн рублей
С моменты введения ограничительных мер в Москве в связи с пандемией коронавируса в городе составили 13,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сообщает ТАСС со ссылкой на данные начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
По данным властей, сумма всех выписанных штрафов с прошлых выходных составляет около 54 млн рублей.
За последние сутки в столице выписали более 1,5 тыс. протоколов за нарушение ограничений по передвижению.
Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в Москве и Московской области введен до 30 апреля года.
Всего на данный момент зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России, выздоровели 2 590 пациентов, а умерли — 273.
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