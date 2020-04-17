В Москве мужчина переоделся полицейским, чтобы гулять по городу

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В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное ношение форменной одежды МВД и нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника столичного ГУ МВД Владимира Васенина.

Он рассказал, что 32-летний житель Москвы в форме МВД был задержан на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания.

В результате были составлены административные протоколы.

В Москве в настоящее время из-за пандемии коронавируса введен режим самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.