Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Египте произошел конфликт между российскими и британскими туристами

В Египте уладили конфликт между туристами из России и Британии
Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

В египетском Шарм-эш-Шейхе произошел конфликт между российскими и британскими туристами, который закончился примирением. Об этом РИА Новости сообщили в администрации отеля Sunrise Arabian Beach Resort.

«Один из постояльцев прошел медицинский осмотр по собственному желанию, серьезных травм зафиксировано не было. Инцидент задокументирован, и между сторонами достигнуто дружественное соглашение, <...> при этом все подтвердили отсутствие претензий к отелю и отказ от юридических действий», — сказал собеседник агентства.

В администрации добавили, что в конфликт быстро вмешались представители отеля. По их данным, спор удалось урегулировать в течение нескольких минут. В решении ситуации участвовали сотрудники службы безопасности, отметили в гостинице.

Утром 25 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в конфликте участвовала семейная пара с тремя детьми из Москвы и примерно 15 британцев. По данным журналистов, пока россияне купались в бассейне, к их лежакам подошла группа британских туристов, которые заняли все места и скинули их вещи. В ходе перепалки одна из гражданок Великобритании толкнула девочку. Ее отец вступился за нее, но иностранцы начали избивать и душить его веревкой, следует из материала.

Ранее туристы не смогли улететь в Таиланд из-за пьяной драки в самолете.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705073_rnd_7",
    "video_id": "record::54f43802-478b-4c3e-8292-c92217790f81"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+