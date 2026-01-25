Размер шрифта
В Совфеде заявили о возвращении США к политике «холодной войны»

Сенатор Пушков: США возвращаются к политике холодной войны в отношении Кубы
Владимир Трефилов/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки возвращаются к политике «холодной войны» в отношении Кубы. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Источники отмечают, что нынешняя администрация, судя по всему, готова перейти к более активной политике энергетического «удушения» Кубы, что обозначает возвращение США к политике «холодной войны» в отношении непокорного острова», — написал сенатор.

22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года. Подобный сценарий начал рассматриваться в связи с «воодушевляющим» свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает издание.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Трамп отреагировал на идею назначить Рубио президентом Кубы.

