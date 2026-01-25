Размер шрифта
Зеленский: Украина не отдаст свои территории, необходимо искать компромисс

Зеленский заявил, что его позиция по территориям в зоне конфликта не изменилась
Petros Karadjias/Reuters

У Киева и Москвы очень много проблемных вопросов на переговорах, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его цитирует «РБК-Украина».

Лидер республики подчеркнул, что его позиция по территориям не изменилась. По словам политика, Украина не отдаст свои территории, и необходимо искать компромисс.

«Документ о гарантиях безопасности готов на 100%, ждем сигнала от США относительно даты и места подписания», — добавил президент.

Накануне в Объединенных Арабских Эмиратах завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта в республике. Обсуждения продолжались более трех часов.

По словам Зеленского, американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения конфликта и необходимых для этого условиях безопасности. При этом телеканал Sky News выяснил, что переговоры были сосредоточены на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном. А для Москвы принципиально важным был вопрос территорий: РФ настаивает на том, чтобы ВСУ покинули Донбасс.

Ранее в Кремле высказались о спешке США с урегулированием по Украине.

