Белоруссия установила новые тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба»

Белоруссия актуализировала тарифы на услуги по транспортировке нефти по своим магистральным трубопроводам. Соответствующее постановление опубликовало министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как отмечается, новые правила начнут действовать с 1 февраля. Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории Белоруссии, по направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 28,71 белорусского рубля (около 773 руб.) за тонну нетто без налога на добавленную стоимость. По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) тариф составит почти 263 российских рубля.

В апреле прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру республики Александру Турчину проработать с российским правительством окончательное решение вопроса о цене на нефть. Также в апреле президент РФ Владимир Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов в преддверии встречи в Волгограде — один из них касался цен на транспортировку нефти.

Ранее Лукашенко заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом.