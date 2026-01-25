Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Белоруссия установила новые тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба»

Белоруссия установила с 1 февраля новые тарифы на транспортировку нефти
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия актуализировала тарифы на услуги по транспортировке нефти по своим магистральным трубопроводам. Соответствующее постановление опубликовало министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как отмечается, новые правила начнут действовать с 1 февраля. Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории Белоруссии, по направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 28,71 белорусского рубля (около 773 руб.) за тонну нетто без налога на добавленную стоимость. По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) тариф составит почти 263 российских рубля.

В апреле прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру республики Александру Турчину проработать с российским правительством окончательное решение вопроса о цене на нефть. Также в апреле президент РФ Владимир Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов в преддверии встречи в Волгограде — один из них касался цен на транспортировку нефти.

Ранее Лукашенко заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704815_rnd_1",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+