На Западе привели новые данные о числе погибших на протестах в Иране

Time: до 30 тысяч человек могли погибнуть во время протестов в Иране 8–9 января
В Иране количество погибших при массовых протестах за 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тыс. Человек. Об этом сообщает американский журнал Time со ссылкой на высокопоставленных чиновников минздрава исламской республики.

В публикации отмечается, что во время протестов погибло «так много людей, что экстренным службам не хватило мешков для тел». Вместо машин скорой помощи применялись тягачи с прицепами, утверждает издание.

До этого британская газета Daily Mail писала, что, по оценкам медиков, не менее 16,5 тыс. участников протестов погибли в Иране в ночь с 8 на 9 января. Местная журналистка Назенин Ансари назвала произошедшее «иранским холокостом».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что в результате беспорядков погибли более трех тысяч человек: 2427 гражданских и сотрудников органов безопасности, а также 690 террористов.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты — иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Иран мог испытать российскую систему против спутников Starlink.

