Политика

Постпред США при ООН напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии

Уолтц напомнил Дании о стерилизации женщин в Гренландии 50 лет назад
Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц в интервью Fox News напомнил Дании, как 50 лет назад в Гренландии стерилизовали женщин.

По его словам, в отличие от Аляски, где местному населению помогают из специального фонда, в Гренландии ситуация иная.

Уолтц утверждает, что если человеку на острове диагностируют рак, то это является большой проблемой для жизни.

«Дания не вкладывалась так, как должна была за годы», — добавил постпред США.

Он рассказал, что Копенгаген является отличным союзником во всех смыслах, но он игнорировал Гренландию в вопросах обороны и населения.

21 января президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее в Кремле объяснили важное значение Гренландии.

