Общество

Стало известно, кем работает Ермак после отставки

Экс-глава офиса Зеленского Ермак возобновил адвокатскую деятельность
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вернулся к работе адвоката. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов республики.

По информации объединения, право на деятельность в данной сфере Ермаку возобновили 23 января.

Бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса украинского лидера. До этого его практика длилась почти 25 лет.

28 ноября 2025 года в квартире Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день Зеленский объявил об освобождении Ермака от должности. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что в ходе обыска у экс-главы офиса президента Украины были изъяты ноутбуки и телефоны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады рассказал, как живет Ермак после отставки.

