«Спартак» проиграл «Локомотиву»

Московский «Спартак» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:2. В составе ярославской команды голами отметились Максим Березкин и Артур Каюмов. За «Спартак» в этом поединке шайбы забросили Никита Коростелев и Даниил Гутик. Победную для «Локомотива» шайбу забросил Байрон Фрейз.

«Локомотив» одержал вторую победу подряд. Команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав за 50 матчей 67 очков. «Спартак» прервал двухматчевую победную серию. Клуб расположился на седьмом месте «Запада», имея в активе 56 очков после 48 игр.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московский клуб на домашней арене примет тольяттинскую «Ладу» 28 января. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Ярославская команда в выездном матче на день раньше сразится с петербургским СКА. Начало матча — 19:45 мск.

Ранее СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд.