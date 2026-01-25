Названы способы снизить риск рака желудка при «плохой генетике»

Отказ от переработанных продуктов, дробное питание и регулярные физические нагрузки помогают снизить риск рака желудка даже при неблагоприятной наследственности. Об этом рассказал гастроинтестинальный хирург Шэрон Ширага из Медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии. Слова эксперта приводит Medical Xpress.

По словам врача, генетика действительно оказывает наибольшее влияние на вероятность развития рака желудка, однако питание и образ жизни формируют защитный накопительный эффект.

Врач советует в первую очередь ограничить потребление обработанных и консервированных продуктов – фастфуда, кондитерских изделий, газированных напитков. Такая пища, как правило, содержит много соли, сахара и соединений нитритов и нитратов, которые потенциально повреждают слизистую желудка.

При планировании питания врач рекомендует заполнять овощами не менее половины тарелки. Антиоксидантные соединения, содержащиеся в растительной пище, способны защищать клетки от повреждений и снижать риск онкологических заболеваний.

Также эксперт советует по возможности придерживаться средиземноморской диеты, основу которой составляют полезные жиры и качественные источники белка — рыба, нежирное мясо и бобовые. Одновременно следует сократить потребление крахмалистых продуктов, включая картофель и макароны.

Отдельное внимание врач уделяет режиму питания. Вместо трех больших приемов пищи она рекомендует есть небольшими порциями четыре–шесть раз в день. Такой подход снижает нагрузку на желудок и уменьшает выраженность инсулинового ответа.

Физическая активность также играет важную роль в снижении онкологических рисков. При этом, подчеркивает Ширага, повседневная ходьба не заменяет полноценные упражнения.

«Полезный эффект оказывают даже 15 минут целенаправленной физической активности. В то время как ожирение, особенно в области живота, повышает риск развития большинства видов рака за счет гормональной активности жировой ткани», – отмечает врач.

