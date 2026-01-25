СМИ раскрыли детали переговоров в Абу-Даби по Запорожской АЭС

Россия на переговорах в Абу-Даби якобы предложила разделить электроэнергию, вырабатываемую Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), «на справедливой основе», утверждает издание Politico.

По информации источников издания — американских чиновников, в ходе трехсторонних переговоров американской, российской и украинской делегаций среди прочего обсуждался вопрос экономики и контроля над Запорожской атомной электростанцией. В статье говорится, что Россия якобы настаивает на разделении энергии от ЗАЭС поровну между РФ и Украиной, однако соглашения по этому вопросу пока не достигнуто.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил эксплуатировать ЗАЭС вместе с США в формате «50 на 50».

Между тем директор ЗАЭС Юрий Черничук выразил мнение о невозможности совместного управления станцией. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС является российским объектом, который эксплуатирует компания АО «ЭО ЗАЭС» и российский персонал в соответствии с законами РФ.

Ранее Черничук рассказал, что сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны.