Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Появились подробности о команде задержанного Францией танкера Grinch

BFMTV: экипаж задержанного Францией танкера Grinch состоит из индийцев
FrenchForces/X

Экипаж задержанного Францией танкера Grinch состоит из граждан Индии, передает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Марселя.

В ведомстве сообщили, что сейчас проверяют подлинность флага, установленного на танкере, и документов, необходимых для плавания судна.

«Танкер Grinch имеет поддельный флаг Коморских островов», — заявил телеканалу военный источник.

В статье говорится, что Grinch построен в 2004 году и якобы входит в «теневой флот» РФ (танкеры, перевозящие российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции). С 2022 года проверки судна в портах выявили в общей сложности 30 нарушений.

Два дня назад стало известно, что французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания по захваченному нефтяному танкеру.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704995_rnd_4",
    "video_id": "record::2ce03919-d5e9-4c9c-85b8-66bd21ac1d91"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+