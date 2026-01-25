Появились подробности о команде задержанного Францией танкера Grinch

Экипаж задержанного Францией танкера Grinch состоит из граждан Индии, передает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Марселя.

В ведомстве сообщили, что сейчас проверяют подлинность флага, установленного на танкере, и документов, необходимых для плавания судна.

«Танкер Grinch имеет поддельный флаг Коморских островов», — заявил телеканалу военный источник.

В статье говорится, что Grinch построен в 2004 году и якобы входит в «теневой флот» РФ (танкеры, перевозящие российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции). С 2022 года проверки судна в портах выявили в общей сложности 30 нарушений.

Два дня назад стало известно, что французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания по захваченному нефтяному танкеру.