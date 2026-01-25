Президент ОАЭ принял главу РФПИ в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял в Абу-Даби специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом сообщило агентство WAM.

Журналисты отметили, что в ходе встречи Дмитриев передал Аль Нахайяну приветствие от президента России Владимира Путина. Также глава РФПИ поблагодарил ОАЭ за организацию трехсторонней встречи представителей США, РФ и Украины.

«В ходе обсуждений также рассматривались вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией и возможности укрепления двусторонних связей в различных областях, особенно в экономической, инвестиционной и сфере развития. Стороны также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. СМИ утверждали, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

