Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Президент ОАЭ принял главу РФПИ в Абу-Даби

Президент ОАЭ обсудил с Дмитриевым расширение сотрудничества в экономике
Roman Naumov/Global Look Press

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял в Абу-Даби специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом сообщило агентство WAM.

Журналисты отметили, что в ходе встречи Дмитриев передал Аль Нахайяну приветствие от президента России Владимира Путина. Также глава РФПИ поблагодарил ОАЭ за организацию трехсторонней встречи представителей США, РФ и Украины.

«В ходе обсуждений также рассматривались вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией и возможности укрепления двусторонних связей в различных областях, особенно в экономической, инвестиционной и сфере развития. Стороны также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. СМИ утверждали, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Ранее власти ОАЭ оценили переговоры США, России и Украины в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704881_rnd_4",
    "video_id": "record::4ce729ef-eb9d-4c51-ab33-be0a5c9aaa6d"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+