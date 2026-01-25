Размер шрифта
Общество

Появились подробности об осужденном американце, приплывшем в РФ ради возлюбленной

Mash: романтик из США, плывший на яхте к девушке в Казань, оказался сталкером
Telegram-канал «Mash»

Американец, который почти год плыл через весь Атлантический океан к жительнице Казани и которому в Сочи дали пять лет тюрьмы, оказался сталкером. Об этом сообщает Mash.

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман целый год плыл на яхте через Атлантический океан к девушке Виктории из Казани, с которой познакомился в соцсетях.

Как рассказывала сама Виктория, американец подписался на нее в соцсети, лайкал и делал в комментариях комплименты, но лично они не общались. В 2024-м он приревновал ее к другому мужчине и стал слать ей много сообщений, поэтому девушка занесла его в черный список. Тогда-то Зиммерман и решил приехать в Россию, купил яхту и отправился в путешествие.

Американец надеялся жениться на Виктории. Однако в порту Сочи его задержали сотрудники ФСБ, так как на борту его судна нашли оружие. Когда пограничники позвонили Виктории, девушка заявила, что не ждет поклонника.

Сочинский суд признал американца виновным в незаконной перевозке и перемещении оружия и боеприпасов через таможенную границу и приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Ранее житель Новосибирска заявил, что влюбился в девушку, которая ему «прописала с правой четко в челюсть» на неудачном свидании.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704689_rnd_8",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
