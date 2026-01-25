В РАН назвали способы защиты от неизлечимого вируса Нипах

Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, однако им рекомендуется быть ответственными в путешествиях. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо. <...> Главное — это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — сказал академик.

Онищенко добавил, что для защиты от вируса россиянам следует чаще мыть руки и овощи перед употреблением. При этом, по его словам, вакцину от Нипаха создать можно, но пока никто не ставил такую задачу.

Несколькими часами ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что на территории России нет резервуаров накопления вируса Нипах. Как объяснил вирусолог, чтобы инфекция бытовала на какой-либо территории, нужны определенные условия, которых в РФ сейчас нет.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.