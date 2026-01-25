Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Наука

В РАН назвали способы защиты от неизлечимого вируса Нипах

Онищенко: россиянам следует лучше мыть овощи из-за вируса Нипах
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, однако им рекомендуется быть ответственными в путешествиях. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо. <...> Главное — это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — сказал академик.

Онищенко добавил, что для защиты от вируса россиянам следует чаще мыть руки и овощи перед употреблением. При этом, по его словам, вакцину от Нипаха создать можно, но пока никто не ставил такую задачу.

Несколькими часами ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что на территории России нет резервуаров накопления вируса Нипах. Как объяснил вирусолог, чтобы инфекция бытовала на какой-либо территории, нужны определенные условия, которых в РФ сейчас нет.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704851_rnd_8",
    "video_id": "record::488e1171-4702-49ca-a167-0840d2da2582"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+