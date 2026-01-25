В Европе ждут возвращения Сафонова первым номером «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает издание Foot001.

Согласно опубликованной информации, Сафонов уже провел первую тренировку в общей группе 24 января. В ближайших матчах главный тренер команды Луис Энрике не будет рисковать и выпускать российского вратаря в стартовом составе, однако позднее, как указано в СМИ, у Сафонова есть все шансы занять место в воротах вместо Луки Шевалье.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее «ПСЖ» без Сафонова проиграл в матче Лиги чемпионов.